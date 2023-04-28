Россия разрушила детсад на Харьковщине

Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"Утром 28 апреля враг совершил обстрел города Вовчанск, в результате чего были повреждены крыша, перекрытия и окна здания детского сада, а также стены, окна и конструкции магазина. По предварительным данным пострадавших нет", - пишет ГСЧС.

Для ликвидации последствий обстрелов была привлечена пожарно-спасательная техника и три спасателя.