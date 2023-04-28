Россия разрушила детсад на Харьковщине
В пятницу, 28 апреля, российские террористы обстреляли детский сад в Вовчанске Харьковской области
Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Харьковской области.
"Утром 28 апреля враг совершил обстрел города Вовчанск, в результате чего были повреждены крыша, перекрытия и окна здания детского сада, а также стены, окна и конструкции магазина. По предварительным данным пострадавших нет", - пишет ГСЧС.
Для ликвидации последствий обстрелов была привлечена пожарно-спасательная техника и три спасателя.
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