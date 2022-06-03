Россия разрушила больницу на Харьковщине ракетой времен СССР
В ночь на 3 июня армия РФ обстреляла поселок Золочев в Харьковской области, разрушена больница
Об этом рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко.
"Сегодня в 00:18 ракета советского производства 1989 года попала в терапевтическое отделение. Перед войной мы оптимизировали отделение, поэтому там никого не было, ракета разнесла помещение", - сказал Коваленко.
По словам Коваленко, 3 июня россияне обстреляли село Уды, четыре дома повреждены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное