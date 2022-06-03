Россия разрушила больницу на Харьковщине ракетой времен СССР

Об этом рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

"Сегодня в 00:18 ракета советского производства 1989 года попала в терапевтическое отделение. Перед войной мы оптимизировали отделение, поэтому там никого не было, ракета разнесла помещение", - сказал Коваленко.

По словам Коваленко, 3 июня россияне обстреляли село Уды, четыре дома повреждены.