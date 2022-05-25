Россия разрушила более 200 предприятий, 12 аэропортов и более тысячи учебных заведений, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 200 заводов и крупных предприятий были повреждены, разрушены или захвачены в результате боевых действий. Кроме того, еще 12 аэропортов, около 25 тыс. километров дорог повреждены и 40 млн кв. м жилого фонда полностью разрушены
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дискуссию в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 25 мая.
Премьер-министр рассказал, что Украина должна пройти несколько этапов, чтобы отстроить более 200 предприятий, 12 аэропортов и более тысячи учебных заведений.
"Первый (из четырех этапов, – ред.) – восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и более 1000 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов, которые были повреждены, разрушены или захвачены в результате боевых действий из-за войны России против Украины", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также во время боев повреждено около 25 тыс. километров дорог, разрушено 40 млн квадратных метров жилого фонда. Впрочем, размеры убытков растут ежедневно, сейчас это $600 млрд убытков экономике Украины.
Денис Шмыгаль призвал международных партнеров поддержать финансовое восстановление нашей страны через фонд United24, а главное – способствовать конфискации замороженных российских активов, чтобы они могли быть использованы в пользу Украины.
На United24 каждый может совершить донейт в один клик из любой страны.
- 5 мая в Украине заработало единое окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны UNITED24. Инициатива объединяет людей со всего мира для помощи Украине - от правительств стран, международных фондов и промышленных гигантов до фэшн-брендов, звезд кино и музыки, общественных и политических деятелей.
- С 18 мая в приложении "Дия" стало возможно отправлять средства на нужды ВСУ через платформу UNITED24. Чтобы отправлять средства через "Дию", необходимо обновить приложение, на главном экране выбрать "Помочь армии", ввести сумму и оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.
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