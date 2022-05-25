Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дискуссию в Украинском доме на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 25 мая.

Премьер-министр рассказал, что Украина должна пройти несколько этапов, чтобы отстроить более 200 предприятий, 12 аэропортов и более тысячи учебных заведений.

"Первый (из четырех этапов, – ред.) – восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и более 1000 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов, которые были повреждены, разрушены или захвачены в результате боевых действий из-за войны России против Украины", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также во время боев повреждено около 25 тыс. километров дорог, разрушено 40 млн квадратных метров жилого фонда. Впрочем, размеры убытков растут ежедневно, сейчас это $600 млрд убытков экономике Украины.

Денис Шмыгаль призвал международных партнеров поддержать финансовое восстановление нашей страны через фонд United24, а главное – способствовать конфискации замороженных российских активов, чтобы они могли быть использованы в пользу Украины.

На United24 каждый может совершить донейт в один клик из любой страны.