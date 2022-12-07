Россия разрушила амбулаторию в Сумской области. Также ударили по ферме – 17 животных погибли

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских ударов пострадала Хотинская громада.

"Россияне воюют с больницами и фермами. Враг одновременно ударил из САУ и минометов. До основания разрушили сельскую амбулаторию. От удара начался масштабный пожар, помещение полностью выгорело. В местной ферме прилеты были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений. Еще столько же ранены", - пишет Живицкий.

В ночь на 7 декабря россияне нанесли удар по Запорожской области, в результате чего три человека получили ранения.

Также ночью обстреливали Никопольщину, в результате чего были повреждены жилые дома и газопроводы.

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