Россия разрушила амбулаторию в Сумской области. Также ударили по ферме – 17 животных погибли
Во вторник, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по сельской амбулатории и ферме в Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских ударов пострадала Хотинская громада.
"Россияне воюют с больницами и фермами. Враг одновременно ударил из САУ и минометов. До основания разрушили сельскую амбулаторию. От удара начался масштабный пожар, помещение полностью выгорело. В местной ферме прилеты были в коровник. 17 животных погибли от осколочных ранений. Еще столько же ранены", - пишет Живицкий.
- В ночь на 7 декабря россияне нанесли удар по Запорожской области, в результате чего три человека получили ранения.
- Также ночью обстреливали Никопольщину, в результате чего были повреждены жилые дома и газопроводы.
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