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Главная Здоровье Россия разрушила 39 украинских медучреждений во время полномасштабной войны. На их восстановление нужно 13,5 млрд грн

Россия разрушила 39 украинских медучреждений во время полномасштабной войны. На их восстановление нужно 13,5 млрд грн

29 апреля, 2022 пятница
06:42
Здоровье

С 24 февраля российская армия разрушила 39 медицинских учреждений в Украине, а на их восстановление нужно 13,5 млрд. грн

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"Сегодня уже 369 поврежденных учреждений здравоохранения, 39 разрушены, и на этих 39, чтобы их восстановить, нужно 13,5 млрд. грн. Это просчеты, которые есть сегодня", - сказал Ляшко.

Министр также отметил, что правительство уже разрабатывает концепты восстановления и модернизации разрушенных медучреждений.

"Сегодня уже есть заверения в поддержке от наших международных партнеров, правительств разных стран о помощи, которую получит и медицинская система, чтобы восстановилась и стала еще лучше, чем была", – рассказал Виктор Ляшко.

В рамках общегосударственной стратегии по восстановлению Украины Минздрав отрабатывает все вопросы в консультации с областными военными администрациями.

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война с Россией
русская агрессия
Виктор Ляшко
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