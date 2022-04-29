Россия разрушила 39 украинских медучреждений во время полномасштабной войны. На их восстановление нужно 13,5 млрд грн

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.



"Сегодня уже 369 поврежденных учреждений здравоохранения, 39 разрушены, и на этих 39, чтобы их восстановить, нужно 13,5 млрд. грн. Это просчеты, которые есть сегодня", - сказал Ляшко.



Министр также отметил, что правительство уже разрабатывает концепты восстановления и модернизации разрушенных медучреждений.



"Сегодня уже есть заверения в поддержке от наших международных партнеров, правительств разных стран о помощи, которую получит и медицинская система, чтобы восстановилась и стала еще лучше, чем была", – рассказал Виктор Ляшко.



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16 апреля министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какая сейчас в Украине ситуация с коронавирусом , отметив, что подавляющее большинство болеет в легкой форме и в среднем в сутки фиксируют около 400 случаев. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb