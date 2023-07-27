Россия разрушила 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден за 9 дней атак, - Кубраков
Российские оккупанты за последние 9 дней атак по Одесщине частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден
Об этом сообщил на заседании Совета Украина-НАТО министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Совместно осудили выход России по зерновой инициативе и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины. Только за последние 9 дней в результате атак России повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден", - написал министр.
По его словам, россияне также ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины
"Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия", - отметил он. Кубраков.
Российский обстрел порта Рени: что известно
В ночь на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе.
Глава Ренийской общины Игорь Плехов рассказал , что во время ночной атаки дронами Shahed войска РФ нанесли удар по их порту. Отмечалось, что три зерновых состава были уничтожены. Было замечено около 15 "шахедов". Жители Рени и соседних деревень услышали ряд взрывов.
Взрывная волна также повредила окна построек и домов в порту "Рени". Спасатели быстро потушили пожар.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил , что по состоянию на вечер в результате обстрела количество пострадавших возросло до семи. Двое из них оказали помощь на месте. Госпитализировали пятерых, один из которых находился в тяжелом состоянии в реанимации, однако его состояние удалось стабилизировать.
Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся уже ликвидированный пожар.
По его словам, эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море, а также это влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а следовательно, на глобальную продовольственную сохранность.
Министерство национальной обороны Румынии выступило с отдельным заявлением , в котором подчеркнуло, что "решительно осуждает развязанную Российской Федерацией агрессивную войну против Украины и необоснованные и незаконные нападения на гражданское население и элементы критической инфраструктуры Украины, нарушающие все международные правила, а также моральные и гуманитарные нормы».
Тем временем румынские СМИ сообщили , что во время атаки на порт "Рени" там находились шесть румынских кораблей. Они экстренно пересекли Дунай и двинулись к румынскому берегу после того, как россияне атаковали этот район с помощью беспилотников.
На румынской стороне Дуная ограничения движения не вводились. В обычном режиме продолжается деятельность в румынских портах в этом районе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное