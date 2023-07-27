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Россия разрушила 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден за 9 дней атак, - Кубраков

27 июля, 2023 четверг
06:37
Экономика

Российские оккупанты за последние 9 дней атак по Одесщине частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден

Об этом сообщил на заседании Совета Украина-НАТО министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Совместно осудили выход России по зерновой инициативе и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины. Только за последние 9 дней в результате атак России повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских суден", - написал министр.

По его словам, россияне также ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины

"Должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия", - отметил он. Кубраков.

Российский обстрел порта Рени: что известно

В ночь на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе.

Глава Ренийской общины Игорь Плехов рассказал , что во время ночной атаки дронами Shahed войска РФ нанесли удар по их порту. Отмечалось, что три зерновых состава были уничтожены. Было замечено около 15 "шахедов". Жители Рени и соседних деревень услышали ряд взрывов.

Взрывная волна также повредила окна построек и домов в порту "Рени". Спасатели быстро потушили пожар.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил , что по состоянию на вечер в результате обстрела количество пострадавших возросло до семи. Двое из них оказали помощь на месте. Госпитализировали пятерых, один из которых находился в тяжелом состоянии в реанимации, однако его состояние удалось стабилизировать.

Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся уже ликвидированный пожар.

По его словам, эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море, а также это влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а следовательно, на глобальную продовольственную сохранность.

Министерство национальной обороны Румынии выступило с отдельным заявлением , в котором подчеркнуло, что "решительно осуждает развязанную Российской Федерацией агрессивную войну против Украины и необоснованные и незаконные нападения на гражданское население и элементы критической инфраструктуры Украины, нарушающие все международные правила, а также моральные и гуманитарные нормы».

Тем временем румынские СМИ сообщили , что во время атаки на порт "Рени" там находились шесть румынских кораблей. Они экстренно пересекли Дунай и двинулись к румынскому берегу после того, как россияне атаковали этот район с помощью беспилотников.

На румынской стороне Дуная ограничения движения не вводились. В обычном режиме продолжается деятельность в румынских портах в этом районе.

Украина
Россия
Одесса
Одещина
Болгария
зерно
экспорт зерна
Война с Россией
НАТО
ракетний удар
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