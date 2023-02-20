The New York Times:

Фокусное сообщение американского издания – неожиданный визит президента США Джо Байдена в Украину. Отмечается, что Байден совершил почти 10-часовую поездку от границы с Польшей, чтобы продемонстрировать "непреклонную поддержку" своей администрации в течение года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидер США встретился с президентом Владимиром Зеленским и объявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на 500 млн долларов. Детальнее как проходил визит здесь.

Сам Джо Байден заявил , что его визит должен продемонстрировать непреклонную преданность в связи с приближающейся годовщиной войны и добавил, что Киев "захватил часть его сердца". Далее Байден отправился в Польшу, где в рамках трехдневной поездки встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами других союзников НАТО в Восточной Европе.

В то же время пропутинские ведущие на российском ТВ пытались воспринимать визит американского лидера в Киев в свою пользу. К примеру, проправительственный аналитик Марков сказал, что Москва проявила великодушие, не совершив атаку, пока Байден был в Киеве, поскольку его смерть будет иметь плохие последствия для России. Другие российские аналитики изобразили этот визит так, будто Байден выступает по внутриполитическим соображениям и демонстрирует силу перед тем, как баллотироваться на второй срок. Также российские государственные медиа быстро использовали визит президента Байдена в качестве доказательства того, что, по словам Кремля, является прокси-войной Запада против России.

Лауреат Нобелевской премии мира из Южной Америки предупредил , что сильное внимание Запада к вторжению России в Украину рискует оттолкнуть большую часть остального мира, который имеет дело с последствиями повышения цен на энергоносители и продовольствие в результате войны.

Reuters:

Даже слабая Россия - проблема для Европы, пишет издание. Спустя почти год после того, как Россия вторглась в Украину, трудно увидеть победу Владимира Путина в своей войне. Но долговечного мира тоже не планируется. Журналисты анализируют , что Европа, кажется, обречена на гонку вооружений и дальнейшее экономическое отделение от своего соседа, которое может затянуться, даже если российский президент уйдет. И все же дополнительные расходы на оборону, потерянный бизнес и восстановление Украины намного лучше, чем победа России.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном в воскресенье, заявил , что французский лидер Эмманюэль Макрон тратит время, рассматривая любой диалог с Россией.

Речь идет и о визите Джо Байдена в Киев, который в канун годовщины войны обещает поддерживать Украину столько, сколько нужно. А Зеленский назвал приезд Байдена "чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев". Отмечается, что визит состоялся за день до того, как президент РФ Владимир Путин должен был выступить с большой речью, которая, как ожидается, изложит цели России на второй год того, что он теперь называет прокси-войной против вооруженного могущества Запада.

The Washington Post:

Издание также сообщает о приезде американского лидера Джо Байдена в Киев. Отмечается, что несмотря на краткосрочность визит Байдена, несомненно, стал одной из самых выдающихся президентских поездок в современной истории — он отправился в активно воюющую страну, но без такого мощного военного присутствия США, которое было, например, в Ираке или Афганистане. Кроме того, поездка Байдена состоялась в тот момент, когда возникает много вопросов о продолжительности глобальной поддержки Украины и сплоченности коалиции под руководством США, до сих пор обеспечившей военный успех Киева, а также, как сообщается, что Китай активно рассматривает возможность отправки военной помощи России.

Вместе с тем отмечается , что американские законодатели призывают усилить поддержку Украины и предоставить дополнительные инструменты для наказания России, поскольку приближается первая годовщина ее вторжения в Украину, и возникли новые беспокойства относительно возможности того, что Китай может готовиться поддержать Россию в военных усилиях. Некоторые более агрессивные члены конгресса готовы предоставить истребители, хотя Байден не поддержал этот шаг.

The Guardian:

Британское медиа пишет о санкционной игре против России и про год игры в кошки-мышки. Ранние заявления, что Москва быстро уступит, оказались высокомерными, но Путин также просчитался. Предлагается анализ, как ограничения Европы и США ударили по российской экономике и как изменилась ситуация на сегодняшний день.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал визит Байдена в Киев "беспрецедентным в наше время" на том основании, что это был первый раз, когда президент США посетил "столицу страны, находящейся в состоянии войны, где военные Соединенных Штатов не контролируют критическую инфраструктуру ".

Вместе с тем во время совместного с Владимиром Зеленским выступления Джо Байден напомнил об опасениях почти год назад, что российские войска после вторжения могут быстро взять украинскую столицу. Но "Украина стоит. Демократия стоит. Американцы поддерживают вас, и мир поддерживает вас", заявил американский президент. А Владимир Зеленский сказал , что его переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом были "очень плодотворными".

Война с Украиной будет закончена, если ЕС не найдет способ за несколько недель ускорить поставки Украине боеприпасов, предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он также поддержал призыв Эстонии к членам блока совместно закупать оружие, чтобы помочь Киеву.

Кроме того, украинский президент заявил , что Украина сохранит многомесячную оборону восточного города Бахмут, но "не любой ценой и не для всех".

Король Великобритании Чарльз III посетил украинских военных, обучающихся в Уилтшире на юго-западе Англии. Кроме новобранцев, монарх встретился с инструкторами из разных стран, включая Новую Зеландию, Австралию, Канаду, Литву, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию и Финляндию. Короля сопровождал генерал сэр Патрик Сандерс, начальник генерального штаба.

Зеленский предупредил, что будет мировая война, если Китай решит поддержать Россию в войне против Украины. Перед сегодняшним визитом в Москву главного дипломата Китая Ван И Зеленский в интервью Die Welt сказал , что Киев хотел бы, чтобы Пекин "был на нашей стороне". "Если Китай объединится с Россией, будет мировая война, и я думаю, что Китай осознает это", – сказал он.

А Кремль подтвердил сегодняшний визит в Москву главного дипломата Китая Ван И. Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал Вашингтону не вмешиваться в отношения с Москвой после того, как государственный секретарь США Энтони Блинкен предостерег от оказания Пекином материальной поддержки вторжению Москвы к своему соседу.

Москва назвала отношения России с Молдовой "очень напряженными" и обвинила ее лидеров в "антироссийской" программе. Президент Молдовы Майя Санду обвинила Москву в сговоре с целью свержения руководства страны, предотвращения ее вступления в ЕС и использования ее в войне против Украины.

CNN:

Бывший посол США в России Джон Салливан рассказал о своем взгляде на войну РФ против Украины, отмечая, что россияне не вели добросовестные переговоры даже до вторжения, и сейчас тем более не будут.

Издание также анализирует поездку главного дипломата Китая в Россию, пока Джо Байден посетил Украину. Отмечается, что в то время как отношения между США и Китаем продолжают резко ухудшаться, Китай и Россия настолько близки по-прежнему с тех пор, как их лидеры объявили о "безграничной" дружбе год назад, что частично обусловлено их общей враждебностью к Соединенным Штатам. И поскольку США и их союзники вновь подтверждают свою поддержку и усилили военную помощь, углубление партнерства Пекина с Москвой вызвало тревогу в западных столицах.

Президент США Джо Байден считал , что "для него было символично важно совершить поездку в Украину, стоять бок о бок с президентом Зеленским и презентовать поддержку США для Киева, особенно в канун годовщины вторжения России. Старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности Аманда Слоут сказала, что "главнейшей проблемой является безопасность" и что Байден "очень четко дал понять, что он давно хотел поехать в Украину. Украина занимала особое место в его сердце, в том числе со времен , когда он был вице-президентом.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, президент США Джо Байден был сосредоточен на обсуждении ближайших месяцев боевых действий, когда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На их переговорах говорилось о том, что Салливан назвал "критическим моментом" в войне, когда Россия готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется вернуть территории, захваченные за последние 12 месяцев.

Хотя ведущие лидеры конгресса еще не высказались по поводу визита, некоторые республиканцы в палате представителей критикуют поездку президента Джо Байдена в Украину и его возобновленную поддержку защиты Украины от вторжения России, подрывая послания Байдена о двухпартийной поддержке Украины.

А пророссийские военные блогеры и журналисты подвергли критике Кремль за то, что он не смог помешать президенту США Джо Байдену посетить столицу Украины Киев. Кроме того, неожиданный визит Байдена в Украину ставит на второй план Путина и вызвал гнев и смущение среди многих российских военных экспертов-ястребов, усилив давление на Владимира Путина, поскольку российский лидер готовится оправдать свое бессмысленное вторжение в национальном обращении.

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Запад пересечь "красные линии" для отправки необходимой Украине военной помощи.

Евгений Пригожин, глава российской частной военной компании Вагнера, признал "серьезную проблему" с поставкой боеприпасов для своих войск на фоне публичного спора с руководством российского оборонного ведомства.

Заключенный критик Кремля Алексей Навальный и его команда опубликовали подробное заявление на своем веб-сайте, в котором очертили, что Навальный назвал своей политической платформой, накануне годовщины вторжения России в Украину. В частности, он призывает к восстановлению национальных границ, определенных в 1991 году, и возвращению Крыма в состав Украины. Также Навальный призвал выплатить Украине репарации.

BBC:

Издание пишет , как визит президента США Джо Байдена держали в тайне, отмечая, что это была смелая поездка, почти неслыханная для президента США. Официальные лица Белого дома говорят о "беспрецедентном в наше время" визите.

Отмечается , что, являясь шагом на геополитической шахматной доске, визит Байдена происходит в очень критический момент. Завтра Владимир Путин должен сделать серьезное заявление о будущем войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников намекнул на обещание дальнейшей военной поддержки, сравнив российское вторжение с битвой Давида и Голиафа.

Профессор международной политики Дублинского университетского колледжа Скотт Лукас говорит, что сегодняшний утренний визит Байдена в Киев "огромен, он огромен, как политический театр, а политический театр важен в этом сопротивлении российскому вторжению".

Politico:

Предлагается анализ того, почему президент США Джо Байден приехал в Киев именно через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как отметил американский чиновник, "он хотел поехать в прошлом году", но это был просто "вопрос того, как сделать это возможным и заставить это работать с материально-техническими соображениями и проблемами безопасности".

Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис, реагируя на неожиданную новость о том, что президент Джо Байден прибыл в Киев, уменьшил военную угрозу России большой Европе в понедельник как "третьесортную" и раскритиковал помощь администрации Украине как "политику без чеков".

Восточный фланг НАТО нашел свой голос, но визит Джо Байдена напоминает, что западные столицы все еще имеют вес, пишет издание. После того, как Россия бомбила свой путь в Украину, восточные члены военного альянса получили похвалу за свои дальновидные предупреждения. Они заслужили уважение за то, что быстро опустошили запасы оружия для Киева и увеличили расходы на оборону до новых высот. Сейчас они ведут дискуссию о том, как обращаться с Россией.

Gazeta Wyborcza:

Российские пропагандисты утверждают , что РФ позволила президенту США Джо Байдену посетить Украину. Также россияне услышали из режимных СМИ, что Россия ведет оборонную войну против США, использующих украинские власти и Европу для достижения своих целей.

Польский эксперт считает , что сегодня Путин уже не уверен в себе, он боится удара, который могут нанести ему его соратники, чтобы защитить Российскую Федерацию от распада после войны.

В то же время бывший глава министерства иностранных дел и министерства национальной обороны Радослав Сикорский отметил , что в Киеве Байден обещает помощь, подбадривает украинцев. В Варшаве он представит доктрину США для новой эры, начавшейся войной в Европе. Это усугубит сообщение о соперничестве между автократией и миром демократии. А еще в ней будет послание для наших чиновников.

Издание пишет , что неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев дал украинцам надежду, что Запад и дальше будет поддерживать их в войне с Россией. Также польский журналист отмечает , что удивительный визит президента США в Киев войдет в историю. Джо Байден не идет по следам предыдущих президентов, он явно их перешел.

Аналитики считают , что поездка Байдена является сигналом о том, что поддержка Украины усиливается. После необъявленного визита в Киев президент США Джо Байден во вторник и среду посетит Польшу. Обе поездки призваны послать миру сильный сигнал перед годовщиной российского вторжения в Украину. К тому же благодаря этому Польша получает ключевую позицию в Европе в обороне от Российской Федерации. С одной стороны, это большая жертва и риск, с другой стороны, это большой шанс, что Польша наконец-то ограничит доминирование Германии и Франции, постоянно стремящихся к союзу с Россией.

Украинские активисты на известном экране над павильоном Cepelia в Варшаве купили рекламу , адресованную президенту США. И, кстати, описывают, как рядовые украинцы относятся к неожиданному визиту президента США в Киев. В течение трех дней с понедельника по среду на большом рекламном экране можно будет просмотреть клип по заказу группы украинцев в Польше Euromaidan-Warszawa с обращением к Джо Байдену и США согласиться на передачу Украине самолетов F-16

Польское медиа также пишет , что генералы нажали на Пригожина, основателя наемной группы Вагнера. Даже Кадыров вонзил ему нож в спину. Как отмечается, он должен был стать террором России и Украины, но у него заканчиваются люди и боеприпасы. Евгений Пригожин впал в немилость к Кремлю.