Россия разработала четкие планы нападения на Молдову, - The Times

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве, передает УП

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины. Если Россия признает независимость Приднестровья, это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". – заявил источник.

Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране.

По данным источников, украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столице непризнанного Приднестровья.

Источники предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы те будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

Журналисты отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных исследований, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесщины. Кроме того, для снабжения боеприпасами и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный "коридор" из Херсона через Николаевщину и Одесщину.

Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.

НАТО не видит военных рисков для Молдовы из-за провокации в непризнанном Приднестровском регионе, где находятся российские войска.