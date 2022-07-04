Об этом Буданов рассказал в интервью РБК-Украина .

"Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа", - сказал Буданов.

По его словам, Россия разрабатывает альтернативные сценарии по результатам "референдумов", среди которых создание квазиреспублик.

"Они готовятся к присоединению, но параллельно с этим есть другие варианты. Создание новых "народных республик", создание одной большой "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России – это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день", – заметил Буданов.

29 июня назначенный Россией заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что в области началась подготовка к "референдуму" о присоединении к РФ.

3 июля в британской разведке отметили, что коллаборанты намерены провести "референдум" по присоединению Херсонской области к России и "узаконить" свой контроль над регионом.

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