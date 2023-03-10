Россия разочарована тем, что в Тбилиси не пролилась кровь, - журналистка Волошина

Об этом в эфире Еспресо заявила журналистка Лариса Волошина.

"Россия есть в грузинской истории. Во-первых, этот законопроект был вброшен умышленно. Во-вторых, был расчет на восстание и на его подавление. Для России огромное разочарование не то, что не произошло кровопролития. Они агрессивны на правящую партию Грузии, потому что они не начали расстрелов, вот чего они хотят, это все делается для того, чтобы иметь возможность после этих расстрелов либо ввести войска в Тбилиси после падения власти, либо начинать какие-то посреднические действия на Западе. Мол, смотрите новый регион вспыхнул. Им до Тбилиси 30 км", – отметила она.

По мнению Волошиной, если бы началась бойня, расстрелы, как на Майдане, это привело бы к деморализации грузинской армии и силовиков.

"Россия через несколько часов уже была бы на подступах к Тбилиси, как в 2008 году. Не имея возможности победить на поле боя в Украине и понимая, что потеря своего веса. Страны, имеющие оккупированные анклавы, осознают, что время для деоккупации наступило" , - подытожила журналистка.