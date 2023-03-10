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Россия разочарована тем, что в Тбилиси не пролилась кровь, - журналистка Волошина

10 мартa, 2023 пятница
14:14
Мир

Для России огромным разочарованием является то, что не произошло кровопролития в Грузии - был расчет на восстание и на его подавление

Об этом в эфире Еспресо заявила журналистка Лариса Волошина.

"Россия есть в грузинской истории. Во-первых, этот законопроект был вброшен умышленно. Во-вторых, был расчет на восстание и на его подавление. Для России огромное разочарование не то, что не произошло кровопролития. Они агрессивны на правящую партию Грузии, потому что они не начали расстрелов, вот чего они хотят, это все делается для того, чтобы иметь возможность после этих расстрелов либо ввести войска в Тбилиси после падения власти, либо начинать какие-то посреднические действия на Западе. Мол, смотрите новый регион вспыхнул. Им до Тбилиси 30 км", – отметила она.

По мнению Волошиной, если бы началась бойня, расстрелы, как на Майдане, это привело бы к деморализации грузинской армии и силовиков.

"Россия через несколько часов уже была бы на подступах к Тбилиси, как в 2008 году. Не имея возможности победить на поле боя в Украине и понимая, что потеря своего веса. Страны, имеющие оккупированные анклавы, осознают, что время для деоккупации наступило" , - подытожила журналистка.

  • Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
  • После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии утром 9 марта сообщили , что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".
  • В министерстве внутренних дел Грузии заявили , что выпустили из-под стражи всех протестующих, а оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов.
  • 10 марта парламент Грузии отклонил законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором и окончательном чтении после массовых протестов в стране.
Россия
Грузия
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