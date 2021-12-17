Россия "разочарована" сигналами США по предложениям о "гарантиях безопасности"

Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.



"Сигналы из Вашингтона и Брюсселя нас очень разочаровывают", - сказал Рябков и добавил, что США и НАТО общаются с РФ только в публичной плоскости.



Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России, однако не станут вести консультации по вопросам безопасности в Европе при отсутствии партнеров из Евросоюза.



Как передает Укринформ, на телефонном брифинге высокопоставленная представительница администрации США заявила, что предложения России по "гарантиям безопасности" содержат неприемлемые вещи.



"Мы получили несколько конкретных предложений от российской стороны, когда помощница госсекретаря США Донфрид находилась с визитом в Москве", - отметила чиновник.



Она подчеркнула, что в Вашингтоне готовы обсуждать эти предложения, однако "в документах есть некоторые вещи, которые неприемлемы, и россияне знают об этом".



Чиновница добавила, что ответственность за военное обострение полностью лежит на России, и если дипломатия не сработает, то РФ ждут экономические и финансовые меры.



В пятницу МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США о предоставлении "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.

РФ передала США требования по гарантиям безопасности.