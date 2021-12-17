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Россия "разочарована" сигналами США по предложениям о "гарантиях безопасности"

17 декабря, 2021 пятница
17:04
Мир Сергей Рябков

В МИД РФ заявили, что "крайне разочарованы" сигналами США и НАТО в ответ на предложения по "гарантиям безопасности", которые включают в себя требование отказать Украине во вступлении в Альянс

Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"Сигналы из Вашингтона и Брюсселя нас очень разочаровывают", - сказал Рябков и добавил, что США и НАТО общаются с РФ только в публичной плоскости.

Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России, однако не станут вести консультации по вопросам безопасности в Европе при отсутствии партнеров из Евросоюза.

Как передает Укринформ, на телефонном брифинге высокопоставленная представительница администрации США заявила, что предложения России по "гарантиям безопасности" содержат неприемлемые вещи.

"Мы получили несколько конкретных предложений от российской стороны, когда помощница госсекретаря США Донфрид находилась с визитом в Москве", - отметила чиновник.

Она подчеркнула, что в Вашингтоне готовы обсуждать эти предложения, однако "в документах есть некоторые вещи, которые неприемлемы, и россияне знают об этом".

Чиновница добавила, что ответственность за военное обострение полностью лежит на России, и если дипломатия не сработает, то РФ ждут экономические и финансовые меры.

В пятницу МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США о предоставлении "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.

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