Россия разместила в Черном море корабли, на которых может быть 32 ракеты "Калибр"
По состоянию на вечер субботы, 6 мая, российский агрессор держит наготове до 32 ракет типа "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море корабельную группировку враг пополнил 4 надводными ракетоносителями. Суммарный залп "калибров" до 32 ракет.
"На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", - пишет Командование.
- Вечером субботы, 6 мая, взрыв прогремел в Днепре.
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