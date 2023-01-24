Россия разместила в Черном море 3 надводных и 1 подводный носители "калибров"
По состоянию на утро 24 января Россия держит в Черном море три надводных и один подводный носители "калибров", общий залп которых составляет до 28 ракет
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"Среди 11 кораблей 3 надводных и 1 подводный носители "калибров". Общий залп ракет может составлять 28. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, будьте бдительны и внимательны", - говорится в сообщении.
- По состоянию на утро 23 января в Черном море было два больших десантных корабля и три вражеских ракетоносителя с 24 "калибрами" .
- 7 января руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что вражеские войска вывели в Черное море ракетоносители почти с рекордным количеством "калибров" с начала полномасштабной войны - 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет. Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавшихся с 24 февраля 2022 года, составлял 48 единиц.
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