Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"Среди 11 кораблей 3 надводных и 1 подводный носители "калибров". Общий залп ракет может составлять 28. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, будьте бдительны и внимательны", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 23 января в Черном море было два больших десантных корабля и три вражеских ракетоносителя с 24 "калибрами" .

7 января руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что вражеские войска вывели в Черное море ракетоносители почти с рекордным количеством "калибров" с начала полномасштабной войны - 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет. Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавшихся с 24 февраля 2022 года, составлял 48 единиц.

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