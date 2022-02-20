Россия разместила в Беларуси ядерное оружие, - Белсат
Независимый от режима Лукашенко белорусский телеканал "Белсат" обращает внимание на тот факт, что после 20 февраля 2022 года, то есть после объявленной ранее даты завершения российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022", на территории Республики Беларусь останутся доставленные из РФ ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный боезаряд
На эту тему канал выпустил отдельную программу "Россия разместила ядерное оружие в Беларуси", передает Еспресо.TV.
Как считает журналист "Белсата", редактор посвященной международной тематике программы "ПроМир" Сергей Пеляса, для президента РФ Владимира Путина должен быть определенный "выигрыш" от нынешних учений в Беларуси.
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"Это размещение – а, точнее, оставить теперь какую-то часть, а затем подбросить еще – тактического ядерного оружия в Беларусь. Это то, что он (Путин, – ред.) может выиграть."
Мы же знаем, что и Лукашенко говорит об "Искандерах", о том, что он хотел бы их получить. И на полигоне в Осипровичах он сказал, что хотел бы "оставить "Искандеры", то есть признал, что они есть. То есть не ввести, а оставить уже имеющиеся", - отметил журналист.
Кроме того, по мнению Пелесы, о намерении Кремля оставить ядерное оружие в Беларуси свидетельствует и тот ответ, который РФ дала Западу по вопросам безопасности.
"Там идет речь об очень интересном моменте - о том, чтобы американцы вывели свое ядерное оружие из Европы... Американцы, конечно же, не выведут свое ядерное оружие из Европы. А что Россия сделает в ответ? Она разместит свое ядерное оружие в Беларуси" , – объяснил Сергей Пелеса.
"Для этого делается референдум 27 февраля. И это будет оформлено чисто. То есть на бумаге", - подытожил журналист.
- Напомним, Путин и Лукашенко решили продлить совместные военные учения в Беларуси после 20 февраля.
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