Россия разместила в Беларуси ядерное оружие, - Белсат

На эту тему канал выпустил отдельную программу "Россия разместила ядерное оружие в Беларуси", передает Еспресо.TV.



Как считает журналист "Белсата", редактор посвященной международной тематике программы "ПроМир" Сергей Пеляса, для президента РФ Владимира Путина должен быть определенный "выигрыш" от нынешних учений в Беларуси.



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"Это размещение – а, точнее, оставить теперь какую-то часть, а затем подбросить еще – тактического ядерного оружия в Беларусь. Это то, что он (Путин, – ред.) может выиграть."



Мы же знаем, что и Лукашенко говорит об "Искандерах", о том, что он хотел бы их получить. И на полигоне в Осипровичах он сказал, что хотел бы "оставить "Искандеры", то есть признал, что они есть. То есть не ввести, а оставить уже имеющиеся", - отметил журналист.

Напомним, Путин и Лукашенко решили продлить совместные военные учения в Беларуси после 20 февраля.

Кроме того, по мнению Пелесы, о намерении Кремля оставить ядерное оружие в Беларуси свидетельствует и тот ответ, который РФ дала Западу по вопросам безопасности."Там идет речь об очень интересном моменте - о том, чтобы американцы вывели свое ядерное оружие из Европы... Американцы, конечно же, не выведут свое ядерное оружие из Европы. А что Россия сделает в ответ? Она разместит свое ядерное оружие в Беларуси" , – объяснил Сергей Пелеса."Для этого делается референдум 27 февраля. И это будет оформлено чисто. То есть на бумаге", - подытожил журналист.