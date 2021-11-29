Россия разместила у границ Украины около 115 тыс. военных, - МИД

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"Россия разместила многочисленную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. Она включает в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы. Там находится более 40 батальонных тактических групп, в состав которых входит 115 тыс. военных", - подчеркнул он.

По его словам, эта цифра включает российских военных, которые находятся в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кулеба отметил, что РФ отказывается объяснить свои действия у границы Украины, в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Он отметил, что военные силы России находятся на границе с Украиной с весны текущего года. За последние месяцы Москва фактически не отвела их, несмотря на заявления.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.

25 ноября президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического союза на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb