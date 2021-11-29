Россия разместила у границ Украины около 115 тыс. военных, - МИД
Российская Федерация разместила у украинских границ, в оккупированном Крыму и на Донбассе около 115 тыс. военных
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.
"Россия разместила многочисленную военную группировку в регионах у государственной границы Украины. Она включает в себя танки, артиллерию, воздушные и военно-морские силы. Там находится более 40 батальонных тактических групп, в состав которых входит 115 тыс. военных", - подчеркнул он.
По его словам, эта цифра включает российских военных, которые находятся в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кулеба отметил, что РФ отказывается объяснить свои действия у границы Украины, в оккупированном Крыму и ОРДЛО.
Он отметил, что военные силы России находятся на границе с Украиной с весны текущего года. За последние месяцы Москва фактически не отвела их, несмотря на заявления.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- 25 ноября президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического союза на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.
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