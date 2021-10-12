Россия размещает в оккупированном Крыму ядерное оружие, чем нарушает международное право, - Украина в ООН

Об этом заявил на брифинге в ООН по ситуации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе заместитель министр иностранных дел Николай Точицкий, передает Укринформ .

"На территории Крыма продолжает размещаться непропорционально большое количество систем вооружения, включая ракеты, способные переносить ядерные заряды, самолеты, корабли, боеприпаси, а также военнослужащих. Причем количество последних выросло до 32,5 тыс. и даже до 44 тыс. в апреле" - указал представитель Украины.

Он подчеркнул, что российская милитаризация Крыма прогрессирует.

Заместитель главы МИД заявил, что оккупационные власти в Крыму установили контроль над ядерными объектами и материалами, а также захватили бывшие хранилища ядерного оружия.

"Это противоречит международному праву, в частности Устава МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Точицкий.