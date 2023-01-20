Россия раздаст свои паспорта депортированным украинцам, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС владеют информацией, что с 24 февраля РФ депортировала с временно оккупированных территорий более 2 млн украинцев. Каждому из них россияне планируют выдать паспорт РФ.

Российские власти уже приняли решение узаконить выдачу паспортов по новому месту жительства депортированных украинцев.

"Раньше документ выдавался по месту прописки. Без наличия паспорта депортированные не будут получать никаких выплат или услуг. Фактически, россияне хотят максимально интегрировать депортированных украинцев. Это враг делает для того, чтобы исправить демографическую ситуацию в южных республиках, россияне эвакуируют туда украинцев", – пишут в Центре.

В Центре нацсопротивления подтверждают, что "эвакуация" происходит не добровольно. Москва сначала создает гуманитарный кризис в регионе и вывозит оттуда заведения медицины, образования и аптеки.

"Когда жизни уже в городе нет, то жителям рассказывают о наступлении ВСУ и бомбардировках, и устанавливают дедлайны, которые психологически давят на людей. Хотя подобного потом не происходит (см. освобождение Херсона). В результате, когда гражданское население с временно оккупированных территорий, преимущественно с Херсонщины, поддается панике, то их "эвакуируют" в южный федеральный округ РФ. В частности, в Краснодарский и Ставропольский края. При этом выезд в свободную Украину закрывают", - говорится в материале.

Украинцев переселяют в регионы, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа. Кремлю необходимо сбалансировать демографическую ситуацию в регионе, ведь в РФ не исключают сценарий активных освободительных движений народов.

18 января в Центре национального сопротивления рассказали информацию, что для того, чтобы выполнить показатели по мобилизации, российские военкоматы мобилизуют даже наркозависимых.

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