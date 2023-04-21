Об этом и не только мировые СМИ писали 21 апреля:

The New York Times:

Американские журналисты The New York Times написали , что российские заключенные выбирают войну, чтобы получить спасительное лекарство . Приблизительно 20% новобранцев в России являются ВИЧ-инфицированными. Для некоторых линия фронта менее рискованна, чем тюрьма, где, по их словам, им было отказано в эффективном лечении. На поле боя в Украине заключенным предлагают надежду с обещанием противовирусного лекарства против ВИЧ, если они согласятся воевать.

Также в The New York Times посвятили статью украинскому зерну . Когда российская война заблокировала жизненно необходимое зерно в украинских портах, чиновникам удалось обнаружить другие пути выхода. Но решение принесло свои проблемы, пишут журналисты.

В прошлом месяце в Великобритании цены на продукты питания выросли на 19% по сравнению с предыдущим годом. В Испании фермеры обеспокоены тем, что отсутствие осадков нанесет необратимый ущерб производству пшеницы и ячменя. А в Западной и Центральной Африке рекордное количество людей сталкивается с потенциально острой нехваткой еды.

Тем не менее несколько европейских стран, включая Польшу и Венгрию, заблокировали поступление сельскохозяйственной продукции из Украины — одного из крупнейших в мире экспортеров зерна, — утверждая, что поток дешевого импорта убивает местных фермеров. Теперь, чтобы унять нарастающий раздор, Европейский Союз рассматривает возможность временного запрета на импорт зерна в пять стран.

Сочетание резкого роста цен для потребителей в одной части мира и резкого падения доходов фермеров в другой иллюстрирует безумную сложность глобального продовольственного рынка.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, что Россия разбомбила собственный город . Российский военный самолет случайно сбросил бомбу на российский город вблизи украинской границы вечером в четверг, ранив троих человек и образовав огромный кратер на улице.

"Во время пролета самолета ВВС Су-34 над городом Белгородом произошел случайный разряд авиационных боеприпасов", - сообщили в российском министерстве обороны.

Реальная бомбардировка Белгорода, во время которой случайно был сброшен мощный боеприпас, показала бесполезность усилий президента Владимира Путина не дать тому, что он называет "специальной военной операцией" в Украине, повлиять на россиян дома.

Также в The Washington Post написали о том, что Кремль пытается создать антивоенную коалицию в Германии . Объединить крайних правых и крайних левых в Германии - цель Кремля, согласно российским документам, проанализированным The Washington Post. Когда 13 тысяч демонстрантов собрались у Бранденбургских ворот 25 февраля, чтобы призвать прекратить поставки оружия в Украину, протест возглавила Сахра Вагенкнехт, член парламента Германии от ультралевой партии Die Linke и специалист с национальными амбициями. Вагенкнехт осудила перспективу того, что немецкие танки, которые в скором времени будут доставлены в Украину, снова могут использоваться для обстрела "русских женщин и мужчин".

Среди толпы в Берлине был Юрген Эльзессер, редактор ультраправого журнала, и десятки членов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), поддержавших призывы Вагенкнехт отрезать Украину от поставок оружия.

Объединение политических противоположностей в Берлине под флагом мира проникало месяцами, хотя союз остается временным и неофициальным. Но сочетание крайностей Германии является явной целью Кремля, и это было впервые предложено чиновниками в Москве в начале сентября, согласно с конфиденциальными российскими документами, в основном датированными июлем - ноябрем, которые были получены европейской разведывательной службой.

Кроме того, в The Washington Post написали о том, что Украина защитила Бахмут, несмотря на предупреждение США , что она не сможет этого сделать. Через несколько месяцев после ужасных предупреждений из Вашингтона о том, что Украина не сможет удержать Бахмут под давлением российских наемников, украинские войска все еще держатся за западную окраину города в битве, что стала самой долгой и самый смертоносной в этой войне.

Оценки США были хмурыми еще в январе, согласно ранее неизвестным секретным документам разведки США, которые якобы обнародовал Джек Тейшейра, член Воздушной национальной гвардии Массачусетса, и которые были получены The Washington Post. Вашингтон предупредил о возможном окружении украинских войск в Бахмуте и предложил Киеву сократить потери и отдать город.

Оценка под грифом "совершенно секретно" предупреждает, что "постоянное" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город" и украинские силы, вероятно, будут "под угрозой окружения, если не отступят в течение следующего месяца".

Эти предостережения в большинстве своем остались без внимания. Киев назвал удержание Бахмута императивом, гораздо выше стратегической военной ценности города, утверждая, что это необходимо для поддержания национального морального духа и отказа России от хвастанья правами на какие-либо территориальные достояния. Украина заявила, что продолжение битвы в Бахмуте подорвало силу России из-за убийства многих солдат, особенно из группы наемников Вагнера.

Политико:

В Politico написали о том, что отношения Будапешта с Киевом снова ухудшились . Проблемные отношения Венгрии с соседней Украиной снова обострились в пятницу, когда премьер-министр Виктор Орбан отверг мечты страны о НАТО однословным твитом. "Что?!" – воскликнул премьер-министр в сообщении в Twitter, отвечая на статью POLITICO о заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве в четверг о том, что "Украине принадлежит место в НАТО".

Отношения между Будапештом и Киевом напряженные. Венгрия годами блокировала встречи высокого уровня НАТО с украинскими официальными лицами, якобы из-за беспокойства по поводу прав венгерскоязычных в западной Украине. И, несмотря на осуждение полномасштабного вторжения России, Венгрия отказалась прислать оружие на помощь своему соседу. Тем временем чиновники Венгрии продолжают регулярно посещать Москву и поддерживают тесные связи с Кремлем. В то же время Венгрия, присоединившаяся к Турции в блокировании заявки Швеции на вступление в НАТО, разочаровала западные столицы.

Также в Politico написали о том, что украинские войска в ближайшие недели начнут обучение на танках американского производства . Abrams скоро прибудут в Германию. Американские танки Abrams, которые будут использовать украинцы для обучения, прибудут в Германию в ближайшие недели, что позволит солдатам начать учиться пользоваться долгожданной броней, сообщил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин.

По словам двух чиновников Министерства обороны, которым разрешили остаться анонимными для обсуждения щекотливых подробностей перемещения, 31 танк M1A1 Abrams прибудет на полигон Графенвер в Германии к середине - концу мая. Учеба начнется через неделю-две, после того, как танки пройдут техническое обслуживание.

За последние несколько месяцев члены Контактной группы по обороне Украины уже отправили более 230 танков и более 1550 бронированных машин, а также боеприпасы и другое оборудование для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад, сказал Остин.

Кроме этого в Politico написали , что недальновидность Запада усложняет жизнь российской оппозиции. Михаил Ходорковский, бывший политзаключенный и генеральный директор нефтяной компании ЮКОС, который является автором книги "Русская головоломка: как Запад попался на властный гамбит Путина - и как это исправить".

"Из-за давления со стороны режима, поскольку война в Украине продолжается, российская оппозиция и ее антивоенное движение работают в сложнейших условиях внутри страны — и обстоятельства, с которыми они сталкиваются за пределами России, тоже непростые", - пишут журналисты.

The Guardian:

В The Guardian написало о том, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены согласились с тем, что Украина в конце концов присоединится к Трансатлантическому военному альянсу после окончания войны, накануне встречи министров обороны западных стран, на которой будет обсуждаться дальнейшая военная помощь Киеву. Последующие объявления об оружии и поддержке ожидаются после саммита на авиабазе "Рамштайн" в Германии, но Столтенберг также выразил заметный оптимизм относительно долгосрочных перспектив вступления Украины в НАТО.

CNN:

В CNN написали о том, что Европейское управление воздушным движением утверждает, что атака пророссийских хакеров не влияет на полеты . Управление воздушным движением Европы сообщает, что со среды оно борется с атакой, ответственность за которую взяли на себя пророссийские хакеры.

"Атака влечет за собой перебои в работе веб-сайта и веб-доступности", — говорится в заявлении представителя Евроконтроля. "Никакого влияния на европейскую авиацию не было".

Международная ассоциация воздушного транспорта также сообщила, что воздушное движение работает нормально.

Также в CNN написали о том, что теневая торговля российской энергией порождает опасения по поводу разрушительного разлива нефти в мировых водах . Воды залива Лаконикос на юго-восточной стороне греческого полуострова Пелопоннес, ярко-бирюзового цвета. Его берега являются важным местом гнездования морских черепах. Но это не просто место природной красоты. Этот район стал ключевым центром для танкеров, перевозящих российские энергоносители.

Поскольку сырые и очищенные нефтепродукты, обычно поступающие в Европейский Союз, перенаправляются в Азию, — большинство морского импорта нефти запрещено блоком в ответ на нападение Москвы на Украину — грузы перегружаются сюда на более крупные суда, чтобы совершить долгое путешествие.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали , что немцы в Польше создадут базу для ремонта украинских "леопардов" . Поврежденные в боях с россиянами танки Leopard 2 будут ремонтировать в Польше – решили министры обороны Польши, Украины и Германии во время встречи Контактной группы по обороне Украины в "Рамштайне".

В "Рамштайне", крупнейшей американской авиабазе в Германии, главы министерств обороны НАТО и поддерживающих стран встретились в одиннадцатый раз, чтобы обсудить военную поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии.

Также в Gazeta Wyborcza написали о похоронах поляка, погибшего на войне в Украине . Под звуки траурной песни Майдана семья, родные, представители познанской власти, скауты прощались с погибшим под огнем россиян познанским волонтером Мареком Масталержем.