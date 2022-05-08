Россия разбомбила дом украинца - героя СССР Петра Дзюбы, который изображен на пропагандистских плакатах, развешанных по всей Москве
Власти Москвы развесили к 9 мая по всему городу пропагандистские плакаты с изображением украинца, чей дом и могилу Россия уничтожила в Донецкой области
Об этом сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграме.
"На плакатах, которыми накануне 9 мая обвешали Москву, изображен украинец Петр Дзюба. Герой СССР", - написал он.
При этом российские оккупанты в 2022 году разбомбили его дом в Константиновке Донецкой области и кладбище в Харькове, где он похоронен.
- Напомним, в небе над Одесской областью украинские военные уничтожили российские беспилотник-разведчик и крылатую ракету.
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