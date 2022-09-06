Россия расторгла соглашение с Японией о безвизовом въезде на Южные Курилы
РФ расторгла соглашение с Японией об упрощенном посещении Южных Курил. Соответствующее решение подписал глава правительства России Михаил Мишустин
Об этом сообщает Радио Свобода.
С 1999 года между Японией и Россией действовало соглашение о безвизовом посещении спорных территорий бывшими их жителями и членами их семей. Под действие соглашения подпадали такие острова как Кунашир, Итуруп и еще несколько островов Малой Курильской гряды, принадлежащих к Сахалинской области Российской Федерации. Они вошли в состав СССР в 1946 году. Япония не признала их принадлежность к СССР и соответственно России, однако вела экономические переговоры с РФ в области совместной хозяйственной деятельности.
После начала полномасштабного вторжения в Украину Япония ввела против РФ ряд санкций, которые касались, в частности, президента и других высокопоставленных чиновников России. Она также лишила Россию статуса наибольшего содействия в торговле, заморозила активы 15 российских лиц и девяти организаций. В то же время Япония объявила о предоставлении военной и гуманитарной помощи Украине.
В ответ на санкции Россия внесла Японию в состав "недружественных" стран и заявила об отмене соглашения по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Также РФ сообщила, что блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
В ответ на это премьер-министр Японии Фумидо Кисида заявил, что действия России "неразумны и абсолютно неприемлемы".
- Ранее Япония ввела новый пакет санкций , предусматривающий запрет на импорт российского золота.
- Россия заявила , что Япония "активизировала реваншистские устремления" в отношении Курильских островов.
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