Россия расторгла соглашение с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству

Об этом сообщает финское издание Yle.

"Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии пограничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в городе Хельсинки 13 апреля 2012 года", - говорится в распоряжении опубликованном на официальном российском интернет-портале правовой информации.

Выполнение условий соглашения было прервано с финской стороны еще в прошлом году с началом полномасштабного вторжения России в Украину, а договор в целом является формальностью, входившие в него мероприятия уже или успели выполнить, или их выполнение было прервано еще во время пандемии, заявил советник министерства. труды Финляндии Петри Хаапалайнен.