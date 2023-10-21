Россия расторгла соглашение с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о прекращении действия соглашения между РФ и Финляндией о содействии пограничному сотрудничеству
Об этом сообщает финское издание Yle.
"Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии пограничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в городе Хельсинки 13 апреля 2012 года", - говорится в распоряжении опубликованном на официальном российском интернет-портале правовой информации.
Выполнение условий соглашения было прервано с финской стороны еще в прошлом году с началом полномасштабного вторжения России в Украину, а договор в целом является формальностью, входившие в него мероприятия уже или успели выполнить, или их выполнение было прервано еще во время пандемии, заявил советник министерства. труды Финляндии Петри Хаапалайнен.
- Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что готов поговорить с главой России Владимиром Путиным, если это будет способствовать миру в Украине, однако пока он не видит предпосылок для этого.
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