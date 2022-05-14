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Россия рассыплется, как перед этим СССР - польский политик Павел Коваль

14 мая, 2022 суббота
20:40
Мир

Через несколько лет на территории нынешней России появятся новые суверенные государства

Об этом заявил депутат польского Сейма Павел Коваль, передает сегодня, 14 мая 2022 года, информационный портал Fakt.pl.

По его мнению, нынешняя политика Владимира Путина "окончится распадом Российской Федерации".

"Потому что эти нации не выдерживают того, что он делает. Он отправляет их как пушечное мясо, в защиту российских интересов. Помните, что Российская Федерация – это не Россия в том смысле, что это однонациональное государство. Есть много маленьких народов со своими амбициями. Это немного похоже на Советский Союз", - сказал Коваль.

"Путин своей политикой уничтожит Российскую Федерацию. И через несколько лет мы будем наблюдать, как на руинах Российской Федерации создаются другие государства. Возможно, их будет немного, возможно, в начале будет одна или две страны, но я думаю, что это очень очевидно" , – добавил он.

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"Путин уже начал процесс окончательного уничтожения империи. Он сейчас хочет отстоять великороссийские амбиции, великороссийский шовинизм, русский национализм в РФ за счет крови бурят, якутов и татар", – отметил Павел Коваль.

От самого же Путина, подчеркнул политик, отречется собственное окружение, после чего его будут судить.

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"Завершится так, что окружению придется от него отказаться. Россия заплатит репарации. Я думаю, что Путин постепенно это осознает, но многие люди из его окружения еще не осознают последствий этой политики (полномасштабного вторжения в Украину – ред.) для России. И они очень серьезные", - сказал Коваль.

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