Об этом в эфире телемарафона 13 декабря сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Авиация противника рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию. Тактическая авиация продолжает наносить удары на линии столкновения и в прифронтовых районах", - рассказал он.

По его словам, к ракетным ударам России следует быть готовыми всегда.

"Если они их (ракетные удары, – ред.) запланировали, то они будут их выполнять", – добавил Игнат.

Что касается "шахедов", по словам спикера командования Воздушных сил, для них нелетной погодой является шквальный ветер и оледенение, которое происходит вследствие перепадов температуры с плюса на минус. Однако эта погода может сдержать кафиров от запуска БПЛА на пол суток или сутки.

"Холодная погода особо не влияет на деятельность как БПЛА, так и крылатых ракет", - подчеркнул Игнат.

Ранее Игнат говорил, что для подготовки нового массированного ракетного обстрела Украины российским захватчикам нужно меньше недели.

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