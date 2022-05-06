Россия рассматривает возможность официального объявления войны Украине 9 мая, - Шмыгаль
По данным западных спецслужб, власть РФ может объявить полноценную войну Украине 9 мая 2022 года
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге по результатам визита в Польшу, передает Суспильне.
"По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения - 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве. Произойдет ли это - будем смотреть", - сказал премьер.
Он заверил, что Украина будет сражаться до полной победы над РФ.
"Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю", - подчеркнул Шмыгаль.
- 29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию россиян .
- 2 мая информацию об объявлении мобилизации в РФ подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
- 3 мая CNN сообщило, что Владимир Путин вместо так называемой специальной военной операции 9 мая может объявить войну в Украине .
- Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в кремле не планируют объявлять 9 мая всеобщую мобилизацию и войну Украине.
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