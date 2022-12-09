Россия расширяет свой ядерный арсенал, – министр обороны США
Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал
Об этом заявил в пятницу, 9 декабря, министр обороны США Ллойд Остин, сообщает издание Reuters.
Комментарии Остина соответствуют недавнему программному документу Пентагона по ядерным вооружениям.
По оценкам экспертов, у России самый большой в мире запас ядерного оружия, насчитывающий около 6000 боеголовок. Итого Россия и США владеют около 90% мировых ядерных боеголовок - этого достаточно, чтобы уничтожить планету много раз.
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"Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал", - сказал Остин на церемонии вступления в должность нового командующего Стратегическим командованием США, осуществляющего надзор за ядерным арсеналом Соединенных Штатов.
"И пока Кремль продолжает свою жестокую и неспровоцированную войну против Украины, весь мир видит, что Путин занимается глубоко безответственным ядерным бряцанием саблями", - сказал Остин.
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Россия заявила, что будет уделять особое внимание развитию инфраструктуры для своих ядерных сил в 2023 году.
- 20 ноября глава Пентагона заявил, что полномасштабное российское вторжение может повлечь за собой ядерную гонку вооружений.
- 29 ноября Россия обвинила США в срыве переговоров по контролю над ядерным оружием.
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