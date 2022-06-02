Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.



"Плохо, что у нас большие границы с нашими врагами. С Беларусью -1800 метров, с Россией около 3000 метров. Но у нас еще есть границы с цивилизованным миром. Они достаточно большие. Через них мы можем получать оружие. У России был план, что они полностью возмут господство и преимущество в воздухе, они рассчитывали, что даже баланса не будет, но мы своим ПВО уничтожили большую их часть. "В основном у нас паритет по авиации. Это вообще нонсенс. На это никто не рассчитывал. Россия думала, что с помощью своих ПВО и авиации уничтожит всю систему ПВО и авиацию Украины. Такого не произошло. ВСУ выстояли и сейчас держат украинское небо, не давая возможность забрать контроль", – подчеркнул Костенко.



Полковник СБУ также добавил, что ФСБ и ГРУ России нацелены на все границы и страны для выявления путей поставки оружия в Украину.



"Хорошее отношение к нам почти всех пограничных стран дает нам возможность получать помощь он партнеров. Дает возможность иметь достаточно каналов, через которые оружие может попасть в Украину. Это показывает, как важно быть в союзе и содружестве. Думаю, что ФСБ и ГРУ России нацелены по всем границам, по всем странам для того, чтобы выявить пути, время и места снабжения оружием. Передвижение на ранице для того, чтобы уничтожать. Но оружие попадает на позиции, работает и уничтожает врага", - подчеркнул Костенко.

Джо Байден объявил, что США отправят в Украину передовые ракетные системы. Новое оружие – реактивная система залпового огня Himars или РСЗО: мобильный блок, который может одновременно запускать несколько высокоточных ракет

Великобритания отправит в Украину реактивные системы залпового огня M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров (49,7 мили).

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