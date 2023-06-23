Россия распространяет новый фейк об украинском контрнаступлении

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Враг манипулирует, что экс-глава внешней разведки Эстонии Райнер Сакс якобы говорит, что контрнаступление ВСУ обернется провалом из-за эффективной обороны РФ и ее преимущества в воздухе.

"На самом деле в оригинале статьи говорится о страхе России использовать свое преимущество в воздухе: "Хотя россияне имеют преимущество в воздухе, они не решаются подходить слишком близко к фронту", - объясняет ЦПД.

В Центре призывают украинцев доверять только источникам верифицированной информации.

"Враг продолжает распространять нарратив о неудачном контрнаступлении и могуществе РФ, как военного лидера. Целью является посеять неверие украинцев к Вооруженным силам Украины и военному командованию", - говорится в сообщении ЦПД.