Россия распространяет новый фейк об украинском контрнаступлении
Пророссийские информационные ресурсы распространяют заявление экс-председателя внешней разведки Эстонии Райнера Сакса
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Враг манипулирует, что экс-глава внешней разведки Эстонии Райнер Сакс якобы говорит, что контрнаступление ВСУ обернется провалом из-за эффективной обороны РФ и ее преимущества в воздухе.
"На самом деле в оригинале статьи говорится о страхе России использовать свое преимущество в воздухе: "Хотя россияне имеют преимущество в воздухе, они не решаются подходить слишком близко к фронту", - объясняет ЦПД.
В Центре призывают украинцев доверять только источникам верифицированной информации.
"Враг продолжает распространять нарратив о неудачном контрнаступлении и могуществе РФ, как военного лидера. Целью является посеять неверие украинцев к Вооруженным силам Украины и военному командованию", - говорится в сообщении ЦПД.
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 22 июня.
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