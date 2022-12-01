Россия распространяет фейковые видео с военнопленными, чтобы опозорить ВСУ, - Маляр

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге Military Media Center.

"Кремлевские власти продолжают попытки нанести ущерб репутации украинских защитников и защитниц из-за якобы ненадлежащего обращения с военнопленными", - отметила Анна Маляр.

Заместитель МО Украины подчеркнула, что Силы обороны Украины соблюдают нормы международного права, поэтому все военнопленные имеют надлежащие условия содержания.

"Напомню, что российские солдаты пришли на нашу землю убивать, насиловать и грабить. Те, кто попал в плен, содержатся в надлежащих условиях в соответствии с нормами международного права. К ним обеспечивается доступ представителей международных организаций", - добавила она.

Напомним, минобороны РФ 18 ноября заявило о "расстреле" украинскими военными российских солдат, пытавшихся сдаться в плен. Также в издании The New York Times появилось видео "расстрела" из Макеевки в Луганской области, которое вызвало резонанс в соцсетях.

11 ноября Генеральный штаб ВСУ объяснил военным Беларуси и Российской Федерации, как сдаться в плен. Им будут гарантировать достойные условия жизни и связь с родными.

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