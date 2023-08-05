Россия распространяет фейковую украинскую платежку за газ
Российская пропаганда распространяет фейковую платежку от имени НАК "Нафтогаз"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Вражеские TG-каналы распространяют фейковую платежку от имени НАК "Нафтогаз", в которой людям вроде бы предлагают скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборантов или уклонистов", - пишет ЦПД.
В Центре подчеркивают, что такого сообщения не существует. Россияне взяли настоящую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: "Вы можете получить скидку на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте при помощи бота".
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