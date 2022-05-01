Россия распространяет фейки с помощью "фабрики троллей", – МИД Британии
Россия использует "фабрику троллей" для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях и против политиков в ряде стран, включая Великобританию и Южную Африку
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Reuters.
Отмечают, что кампания Кремля по дезинформации была разработана для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усилении его поддержки и вербовке новых сторонников. Фабрика троллей использовала Telegram для вербовки и координации новых поклонников, которые затем нацелились на профили критиков Кремля в социальных сетях, рассылая им комментарии в пользу президента Владимира Путина.
"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фабрикам троллей врываться в наше онлайн-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз трасс.
Она рассказала, что правительство Великобритании предупредило международных партнеров и будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и медиаплатформами, чтобы взорвать российские информационные операции.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что после одобрения конгрессом США ленд-лиза для Украины пропагандисты РФ начали создавать фейки по этому поводу.
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