Россия распространяет фейки с помощью "фабрики троллей", – МИД Британии

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Reuters.

Отмечают, что кампания Кремля по дезинформации была разработана для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усилении его поддержки и вербовке новых сторонников. Фабрика троллей использовала Telegram для вербовки и координации новых поклонников, которые затем нацелились на профили критиков Кремля в социальных сетях, рассылая им комментарии в пользу президента Владимира Путина.



"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фабрикам троллей врываться в наше онлайн-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз трасс.

Она рассказала, что правительство Великобритании предупредило международных партнеров и будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и медиаплатформами, чтобы взорвать российские информационные операции.