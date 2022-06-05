Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграм.

"На номера украинцев одним из операторов была осуществлена фейковая рассылка с уведомлением, что якобы СНБО принял решение о прекращении предоставления услуг украинскими операторами в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что никаких таких распоряжений не было и не могло быть, эта информация не соответствует действительности.

Напротив – с самого начала полномасштабной войны России Украина заняла четкую позицию: ни в коем случае не ограничивать возможности получения услуг мобильной связи и интернета для наших граждан, независимо от того, живут они на оккупированных территориях или нет, отмечает Госспецсвязи.

При этом оккупанты ранее отключали связь украинских операторов в Херсонской области, а затем пытались обвинить в этом Украину. Теперь же Россия прибегла к новой тактике: была проведена спецоперация с рассылкой от номера [email protected] лживого сообщения об отключении связи, отмечает ведомство.

Таким образом, россияне стремятся усилить панические настроения на оккупированных территориях, лишить людей доступа к незаангажированной информации и оборвать их связь с родными.

"Отмечаем, что для нас все регионы являются частью Украины, каждый житель временно оккупированных территорий – такой же наш земляк, как и все остальные", - отметило Госспецсвязи.

Даже при отсутствии мобильной связи и интернета люди могут получать официальную информацию на средних волнах радио (частоты 1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников, а также на раскодированных спутниковых каналах по следующим параметрам: спутник: Hotbird 13; частота: 11219 МГц; поляризация: H (горизонтальная); символьная скорость: 29 900; коррекция ошибок: FEC 3/5.

Напомним, россияне обстреляли Донецк, а обвинили ВСУ - фейк опровергли очевидцы.