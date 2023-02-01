Россия распространяет фейк о причинах падения вертолета в Броварах
В соцсетях и телеграм-каналах россияне активно распространяют фейковый документ о причинах падения вертолета в Броварах 18 января
Об этом сообщает телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
В "документе" утверждается, что якобы вертолет был "уничтожен" с применением ПЗРК "Игла". Обвиняют в этом 96-ю зенитно-ракетную бригаду воздушного командования "Центр" ВСУ.
В Воздушных силах подчеркнули, что это ИПСО врага и отметили, что россияне в "документе" не перевели инициалы командующего ВК "Центр" Кривоножко.
"В соцсетях и на пропагандистских каналах Кремля оперативно появился и распространяется фейковый документ о причине крушения вертолета Super Puma в Броварах! Даже инициалы командующего ВК "Центр" не смогли перевести! Он - Анатолий Николаевич, пора уже выучить украинский!" - говорится в сообщении.
- В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины.
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