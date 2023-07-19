Россия распространяет фейк о перепродаже украинского оружия на черном рынке
Российские телеграмм-каналы продолжают публиковать дезинформацию о перепродаже украинского оружия на черном рынке
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Враждебные Тг-каналы распространяют фейк о том, что командир одной ОМБр списывает пригодное к использованию оружие и боеприпасы для последующей перепродажи на черном рынке", - пишет Центр.
Пропагандисты распространяют фейковые фотографии актов списания оружия и самого оружия, которое вроде бы уже размещено на соответствующих сайтах.
"На самом деле это очередной фейк российской пропаганды, как и распространяемые фото так называемых актов и оружия. В "акте" списания указан тип АК-74 (5,45 мм), а на сайте продажи – AK-47 (7,62 мм). Также оформление поля "Утверждаю" не отвечает общепринятым нормам, а даты создания документа и операции отличаются", - говорится в сообщении.
В Центре подчеркнули, что Украина и ее союзники неоднократно заявляли, что все оружие используется по назначению и не попадает на черный рынок.
Подобные ИПСО создаются для дискредитации ВСУ и снизить уровень поддержки со стороны союзников.
- 19 июля стало известно, что в сети проводятся видеотрансляции, где якобы президент Украины Владимир Зеленский собирает деньги.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное