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Россия распространяет фейк о перепродаже украинского оружия на черном рынке

19 июля, 2023 среда
19:38
Общество

Российские телеграмм-каналы продолжают публиковать дезинформацию о перепродаже украинского оружия на черном рынке

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Враждебные Тг-каналы распространяют фейк о том, что командир одной ОМБр списывает пригодное к использованию оружие и боеприпасы для последующей перепродажи на черном рынке", - пишет Центр.

Пропагандисты распространяют фейковые фотографии актов списания оружия и самого оружия, которое вроде бы уже размещено на соответствующих сайтах.

"На самом деле это очередной фейк российской пропаганды, как и распространяемые фото так называемых актов и оружия. В "акте" списания указан тип АК-74 (5,45 мм), а на сайте продажи – AK-47 (7,62 мм). Также оформление поля "Утверждаю" не отвечает общепринятым нормам, а даты создания документа и операции отличаются", - говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что Украина и ее союзники неоднократно заявляли, что все оружие используется по назначению и не попадает на черный рынок.

Подобные ИПСО создаются для дискредитации ВСУ и снизить уровень поддержки со стороны союзников.

Украина
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