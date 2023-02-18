Россия распространила фейк о "военно-полевых госпиталях" в образовательных учреждениях Киева, - КГГА
В канун годовщины широкомасштабной российской агрессии враг совершает провокации, целью которых является посеять панику среди гражданского населения Украины и Киева.
Об этом сообщили 18 февраля вFacebook Департамента образования и науки Киева.
Отмечается, что одна из таких провокаций – распространение фейкового якобы "приказа" Департамента образования и науки г. Киева.
"Официально заявляем – никаких приказов Департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов, или для работы по другому профилю не выдавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", - говорится в сообщении.
В частности, в "приказе" есть информация о "военно-полевых госпиталях" в образовательных учреждениях Киева.
В посте отмечается, что все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности.
- 23 января стало известно, что Центр противодействия дезинформации обнаружил новую дезинформацию российской разведки о якобы хранении предоставленного партнерами Украине вооружений и боеприпасов на территории Ровенской АЭС.
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