Россия распространила фейк о "военно-полевых госпиталях" в образовательных учреждениях Киева, - КГГА

Об этом сообщили 18 февраля вFacebook Департамента образования и науки Киева.

Отмечается, что одна из таких провокаций – распространение фейкового якобы "приказа" Департамента образования и науки г. Киева.

"Официально заявляем – никаких приказов Департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов, или для работы по другому профилю не выдавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", - говорится в сообщении.

В частности, в "приказе" есть информация о "военно-полевых госпиталях" в образовательных учреждениях Киева.

В посте отмечается, что все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности.