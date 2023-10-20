Россия ракетой попала в дачный кооператив в Кривом Роге: погиб мужчина
Российская оккупационная армия в пятницу, 20 октября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: оккупанты ударили по дачному кооперативу, в результате чего погиб мужчина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, погибшему мужчине было 60 лет. Также в результате российской атаки получила осколочные ранения 57-летняя женщина: она находится в больнице в тяжелом состоянии.
"Из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже потушили. Все последствия уточняются", - добавил он.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что ракета ударила по городу во время последней воздушной тревоги, которую объявляли с 19:30 до 20:02.
- В тот же день россияне нанесли удар по поселку Кучеривка Харьковской области. В результате ранения получил мужчина.
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