Россия ракетой попала в дачный кооператив в Кривом Роге: погиб мужчина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, погибшему мужчине было 60 лет. Также в результате российской атаки получила осколочные ранения 57-летняя женщина: она находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже потушили. Все последствия уточняются", - добавил он.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что ракета ударила по городу во время последней воздушной тревоги, которую объявляли с 19:30 до 20:02.