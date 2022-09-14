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Главная война с Россией Россия пыталась затопить Кривой Рог, - Зеленский

Россия пыталась затопить Кривой Рог, - Зеленский

14 сентября, 2022 среда
20:54
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город

Об этом Зеленский написал в telegram.

"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли это нас сломать? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина
Россия
Владимир Зеленский
Кривой Рог
Днепропетровщина
Военные новости
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