Об этом Зеленский написал в telegram.

"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли это нас сломать? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

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