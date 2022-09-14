Россия пыталась затопить Кривой Рог, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город
Об этом Зеленский написал в telegram.
"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли это нас сломать? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", - написал президент Украины Владимир Зеленский.
- Россияне ударили по Кривому Рогу крылатыми ракетами типа "Калибр".
- Повреждена гидротехническая постройка. В реке Ингулец существенно повысился уровень воды.
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