Об этом стало известно на заседании Совета Безопасности ООН , посвященном Украине, которое уже началось в Нью-Йорке.

Известно, что представитель РФ выступил против предоставления президенту Украины права выступить по видеосвязи, мотивируя это тем, что участие через видеосвязь не предусмотрено уставом.

"Мы ставим под сомнение не участие президента Украины, а его выступление по видеосвязи", - заявил представитель России.

В то же время Совет Безопасности ООН решил провести голосование по этому вопросу и 13 голосами за принял решение пригласить президента Украины. Против проголосовал представитель РФ, представитель Китая воздержался.

"Ну, россияне, печально известные тем, что являются чемпионами мира по стрельбе в ногу, мазохистически просили поставить на голосование просьбу Украины разрешить Владимиру Зеленскому обратиться к Совбезу. Никто не поддержал российское негативное голосование. Крепкие 13 голосов в поддержку Украины", - прокомментировал ситуацию постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

24 августа Совет Безопасности ООН проводит заседание , посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины.

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