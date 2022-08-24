Россия пыталась заблокировать выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
Россия пыталась заблокировать выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине
Об этом стало известно на заседании Совета Безопасности ООН , посвященном Украине, которое уже началось в Нью-Йорке.
Известно, что представитель РФ выступил против предоставления президенту Украины права выступить по видеосвязи, мотивируя это тем, что участие через видеосвязь не предусмотрено уставом.
"Мы ставим под сомнение не участие президента Украины, а его выступление по видеосвязи", - заявил представитель России.
В то же время Совет Безопасности ООН решил провести голосование по этому вопросу и 13 голосами за принял решение пригласить президента Украины. Против проголосовал представитель РФ, представитель Китая воздержался.
"Ну, россияне, печально известные тем, что являются чемпионами мира по стрельбе в ногу, мазохистически просили поставить на голосование просьбу Украины разрешить Владимиру Зеленскому обратиться к Совбезу. Никто не поддержал российское негативное голосование. Крепкие 13 голосов в поддержку Украины", - прокомментировал ситуацию постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
- 24 августа Совет Безопасности ООН проводит заседание , посвященное широкому спектру вопросов, связанных с последствиями полномасштабной российской войны против Украины.
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