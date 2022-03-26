Россия пыталась провести частичную мобилизацию, но началась паника, - Подоляк
Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о двух разрушительных процессах, которые происходят в России
Об этом он написал в Telegram.
"В части регионов РФ была попытка частичной мобилизации. В наиболее депрессивных и молчаливых регионах. Однако даже там сразу началась паника. И чтобы ее унять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали украинские спецслужбы", - отмети Подоляк.
Советник главы ОП добавил, что очевидна попытка оправдать собственное желание компенсировать срочниками потери живой силы в пределах "гениальной" так называемой спецоперации.
Второй процесс, который он назвал – управленческая элита категорически пытается скрыться от любой публичности.
"Полностью исчезли с комментарного поля. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез. Наиболее органичен в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле непосредственно указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать с "российского военного корабля", - написал Подоляк.
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