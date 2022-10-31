Об этом в Media Center Ukraine информирует руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Сегодня 12 судов, которым Стамбульский координационный центр разрешил выход, в 07:54 получили радиограмму: "Внимание! Мастер судна, международный гуманитарный коридор закрыт для транзита по России. Ваш проход в опасности. Немедленно выйти из международного гуманитарного коридора до дальнейшего уведомления".

Руководитель Мониторинговой группы Андрей Клименко подчеркнул, что это сообщение было передано и на Совместный координационный центр. За полчаса СКЦ направил сообщение капитанам, что проход разрешен, а в 9 снова было получено сообщение от России о закрытом проходе.

"То есть Россия с утра, действуя от имени СКЦ, сама сообщила, что проход закрыт. Совместный координационный центр сразу отреагировал", – сказал Клименко.

Эксперт считает, что такие действия РФ связаны с заявлением президента Турции Эрдогана, что, несмотря на попытки России, Анкара продолжает зерновую инициативу. Клименко добавил, что РФ запретила своим представителям присутствовать в СКЦ, только онлайн взаимодействовать.

В настоящее время 12 судов продолжают движение, четыре из них уже подходят к портам назначения.

29 октября Россия объявила об "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.

Президент США Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.

В Кремле не называют условия возобновления экспорта зерна из украинских портов, которые РФ блокирует.

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