Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".

"На Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся видов вооружения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить восстановления наступления и освобождения временно захваченных территорий Силами обороны. Попытка проведения штурмовых действий в направлении Васильков - Благодатная, даже успехов не имела. С потерями враг отступил", - пишут в "Юге".

Вражеские самолеты штурмовой авиации и ударные вертолеты 8 раз в сутки, 6 августа, атаковали позиции ВСУ и освобожденные населенные пункты в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, а также в Бериславском и Херсонском – Херсонской области.

Без потерь со стороны ВСУ.

На Юге Украины в субботу, 6 августа, артиллерия ВСУ нанесла российским оккупантам существенные потери.

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