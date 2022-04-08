Россия пытается запугать Европу пропагандой об украинских беженцах, - Центр стратегических коммуникаций
Российские пропагандисты придумали новый нарратив об украинцах, вынужденно выехавших в Европу из-за вторжения России
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Одна из постоянных тем пропаганды РФ – "плохие украинские беженцы заполонили Европу". Но недавно они придумали новую историю. Теперь они продвигают тезис, что "украинцы ведут себя нагло, унижают россиян, потому что заражены вирусом украинского национализма".
Так, в одном из "писем от обычной российской эмигрантки из Германии" автор добавляет несколько слов об украинцах: "Здесь будет расти поколение, которое через 5-10 лет повторит историю фашистской Германии".
"Похоже, пропагандисты Кремля так и не поймут, что сейчас все боятся повторить судьбу недавно уничтоженных фашистов из Германии, а их современных последователей из России", - добавляют в Центре стратегических коммуникаций.
- Напомним, на 8 апреля ЕС уже заморозил активы российских и белорусских олигархов почти на 30 миллиардов евро.
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