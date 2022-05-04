Россия пытается захватить Краматорск и Северодонецк, – британская разведка

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованной в Twitter минобороны страны

"Скорее всего, Россия намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк. Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 мая, оккупанты продолжают наступление под Изюмом Харьковской области. Для поддержки своих войск на этом участке россияне перебросили тяжелые минометы "Тюльпан" и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч"

На днях советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил , что наступательные действия оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Изюм и Кривой Рог безуспешны и новое возможное наступление России тоже провалится

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