Россия пытается захватить Краматорск и Северодонецк, – британская разведка
Россия развернула под Изюмом 22 батальонно-тактические группы и пытается выйти за его пределы, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк
Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованной в Twitter минобороны страны
"Скорее всего, Россия намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк. Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе", - говорится в сообщении.
- Как сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 мая, оккупанты продолжают наступление под Изюмом Харьковской области. Для поддержки своих войск на этом участке россияне перебросили тяжелые минометы "Тюльпан" и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч"
- На днях советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил , что наступательные действия оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Изюм и Кривой Рог безуспешны и новое возможное наступление России тоже провалится
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.14
Покупка 31.14Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.75Продажа 33.72
- Актуальное
- Важное