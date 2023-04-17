Россия пытается задушить украинскую экономику, - посол США в Украине о блокировании "зернового коридора"
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия намеренно пытается замедлить поток продовольствия в другие страны вместо того, чтобы соблюдать "зерновое соглашение"
Об этом она написала в твиттере .
Бринк напомнила, что в прошлом месяце в Йемен отправился груз с зерном в рамках инициативы "Зерно из Украины". Оно позволит накормить 4 млн человек и продемонстрирует, как Черноморская зерновая инициатива позволяет украинским фермерам кормить мир.
Сейчас, по ее словам, из-за блокирования Россией "зернового коридора" более 50 кораблей в проливе Босфор ждут разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое отправится в страны, которые больше всего в нем нуждаются.
"Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения", – заявила Бринк.
- В понедельник, 17 апреля, российская сторона во второй раз с ноября 2022-го заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.
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