Об этом она написала в твиттере .

Бринк напомнила, что в прошлом месяце в Йемен отправился груз с зерном в рамках инициативы "Зерно из Украины". Оно позволит накормить 4 млн человек и продемонстрирует, как Черноморская зерновая инициатива позволяет украинским фермерам кормить мир.

Сейчас, по ее словам, из-за блокирования Россией "зернового коридора" более 50 кораблей в проливе Босфор ждут разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое отправится в страны, которые больше всего в нем нуждаются.

"Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения", – заявила Бринк.