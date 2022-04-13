Россия пытается забрать в свои войска южан нашей страны, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.



"Российские войска усиливают активность на восточном и южном направлениях. Пытаются отыграться за свои поражения. Продолжают ракетно-бомбовые и артиллерийские удары. Заводят новые колонны техники. Ищут резервы. Пытаются забрать в свои войска южан нашей страны. То есть еще из этих временно оккупированных районов в дополнение к мобилизации в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей", - говорится в обращении президента.





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