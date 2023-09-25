"Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в Армении": местный политик прокомментировал события в Ереване
Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"В Ереване продолжается попытка государственного переворота и неожиданное обострение ситуации было связано с тем, что на выборах мэра в Ереване из-за того, что демократические партии не смогли консолидироваться, а 70% ереванцев не пришли на выборы, - пропутинские, пророссийские партии смогли выцарапать небольшое преимущество в одно кресло", – отметил он.
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Хзмалян подчеркнул, что именно это послужило сигналом, что нужно начинать общую операцию, цель которой состоит в том, что Россия пытается выслать из Карабаха около сотни тысяч человек, которые по путинскому плану должны заполнить собой площади и улицы Еревана.
"Понятно, что заплаканные женщины с детьми, окровавленные, они послужат этому плану "пушечным мясом" для переворота. Потому что эмоциональное напряжение в обществе зашкаливает, и в таком случае, не сумев защитить демократию, мы не сможем защитить демократию в Армении". И таким образом весь регион - Армения, Грузия - погрузиться в бездну диктатуры, если этот план пройдет", - рассказал он.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что все задачи в регионе были выполнены.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 сентября выразил безусловную поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.
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