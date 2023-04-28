Россия пытается втянуть Китай в войну против Украины, - политолог Шлинчак
Политолог Виктор Шлинчак убежден, что Россия пытается втянуть Китай в войну с Украиной и получить военное снаряжение и вооружение из Пекина
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Россия пытается втянуть Китай в войну против Украины. Первоочередная цель РФ состоит в том, чтобы Китай начал снабжать военным снаряжением и вооружением, которого не хватает Кремлю для войны с Украиной. Вместе с тем Китай продолжает свою стратегию, которую объявил Си Цзиньпин. Она базируется на том, что существует двуполярный мир, где есть Китай и США", - пояснил Шлинчак.
Политолог убежден, что Китай будет продолжать свою политику противостояния с США
"Китай будет делать все возможное, чтобы их стратегия о биполярном мире была реализована. Поэтому, я так понимаю, что и разговор Зеленского с Си Цзиньпином был именно об этом. В Китае все сводится к тому, что они должны стать большой супердержавой, которая будет противостоять США", - добавил он.
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- 26 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, лидер КНР сообщил, что в Украину прибудет представитель китайского правительства.
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