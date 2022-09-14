Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Отмечается, что военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающим не подписываются.

Также идет набор так называемых резервистов в состав 3-го армейского корпуса. Среди уже набранного личного состава множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.

"О проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка, местные так называемые военкоматы получили задачу вместе с "милицией" до 19 августа набрать 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что, в свою очередь, вызывает массовое недовольство местных жителей.

За минувшие сутки, 13 сентября, россияне нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по украинским объектам. Однако ВСУ успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

В Чаплинском районе Херсонской области российские кафиры расквартируются в домах местных жителей, говорят в Генштабе.

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