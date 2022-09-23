Россия пытается вернуть утраченные территории на Юге Украины

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне на южнобукском направлении достаточно сложная и напряженная, но контролируемая. Противник продолжает выполнять задачи по организации обороны и удержанию захваченных территорий, а также пытается противодействовать активным действиям Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает вдоль всей линии столкновения наши и стремится восстановить свои утраченные позиции, активно ведет воздушную разведку", - пишут в "Юге".

Российский агрессор продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам с мирным населением. В ночь с 22 на 23 сентября РФ нанесла 2 ракетных удара, обстреливала из минометов, а на рассвете и из тяжелой артиллерии.

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