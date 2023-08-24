Россия пытается вербовать на войну в Украине наемников в странах Центральной Азии, - Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Сегодня (россияне, – ред.) пытаются к этим вещам приобщать представителей других стран, стран Центральной Азии, но желающих воевать на стороне России не так много", – заметил он.

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Кроме того, Данилов отметил, что у РФ не прекращается проведение скрытой мобилизации.

Комментируя ситуацию на фронте, он напомнил, что война – это тяжелая и сложная работа, но полностью контролируемая.

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"Что касается фронта. Благодаря нашим защитникам и защитницам, ситуация, которая говорят военные, тяжелая, но полностью контролируемая. На некоторых участках фронта есть продвижение для освобождения наших территорий, на определенных участках фронта каждый день идут ожесточенные бои, наши военные крепко стоят на нашей территории, не дают агрессору продвигаться вперед. Это сложная, тяжелая работа, но это война", - добавил секретарь СНБО.