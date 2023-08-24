Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия пытается вербовать на войну в Украине наемников в странах Центральной Азии, - Данилов

Россия пытается вербовать на войну в Украине наемников в странах Центральной Азии, - Данилов

24 августа, 2023 четверг
05:46
Война с Россией Алексей Данилов

Российская Федерация пытается пополнить оккупационные силы завербованными в странах Центральной Азии наемниками, а также не прекращает скрытую мобилизацию

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Сегодня (россияне, – ред.) пытаются к этим вещам приобщать представителей других стран, стран Центральной Азии, но желающих воевать на стороне России не так много", – заметил он.

Читайте также: Пионтковский спрогнозировал реакцию россиян на новую мобилизацию

Кроме того, Данилов отметил, что у РФ не прекращается проведение скрытой мобилизации.

Комментируя ситуацию на фронте, он напомнил, что война – это тяжелая и сложная работа, но полностью контролируемая.

Читайте также: Згурец не видит предпосылок к тому, что Россия объявит мобилизацию в ближайшее время

"Что касается фронта. Благодаря нашим защитникам и защитницам, ситуация, которая говорят военные, тяжелая, но полностью контролируемая. На некоторых участках фронта есть продвижение для освобождения наших территорий, на определенных участках фронта каждый день идут ожесточенные бои, наши военные крепко стоят на нашей территории, не дают агрессору продвигаться вперед. Это сложная, тяжелая работа, но это война", - добавил секретарь СНБО.

Россия
російська армія
мобилизация
Алексей Данилов
Военные новости
Читайте также:
Путін та Дерипаска
20 августа, 2023 воскресенье
Российский миллиардер Дерипаска заявил о мирных переговорах по Украине "в конце сентября"
Путін
22 августа, 2023 вторник
Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"
перемога переможні новини
Автор Татьяна Яворськая
22 августа, 2023 вторник
Победные новости 545-го дня войны: ВСУ прорвали многоэшелонную линию обороны окупантов на Запорожье и первая партия ракет SCALP уже в Украине
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.83
    Покупка 37.83
    Продажа 38.67
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
24 августа
06:14
Минобороны РФ заявило о якобы сбитии трех БПЛА в Калужской и Брянской областях
05:59
"Заря" - "Славия": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги Европы
05:57
Украинские войска добились значительных тактических успехов на Запорожье, - ISW
05:33
ВСУ могут достать противника в любой точке Крыма, - Буданов
05:23
"Динамо" - "Бешикташ": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги конференций
05:13
Сенатор США призвал Украину провести выборы в 2024 году даже вопреки войне
05:00
Эксклюзив
Все окружение Путина теперь понимает условия выживания "в самолете Пригожина", - Портников
04:41
Более 20% самолета армия РФ теряет из-за собственной небрежности, - Newsweek
04:13
КНДР признала провальный запуск разведывательного спутника. Обещают осенью повторить
03:49
Ночная атака по Днепру: работала ПВО, есть прилет и пострадавшие
03:28
В Испании правоохранители ЕС изъяли 700 килограммов кокаина
02:39
В Норвегия запустили самую мощную в мире плавучую ветровую электростанцию
02:09
Макрон готов говорить с Путиным "когда это будет полезно"
01:45
Обновлено
В России разбился самолет, в котором находился Пригожин
01:16
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
01:11
Эксклюзив
Начался курс на смену власти в России, - политолог Шлинчак
00:36
В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
00:31
Эксклюзив
После смерти Пригожина никаких повторных походов в Москву не будет, - российский оппозиционер Пономарев
00:13
Эксклюзив
"Путин устроил показательную казнь": Портников о смерти Пригожина
00:03
Обновлено
Лига чемпионов: результаты всех матчей решающего раунда квалификации
2023, среда
23 августа
23:56
Британская космическая компания Spacebit отправит на Луну флаг Украины
23:28
После крушения самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ, - ЦНС
22:38
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украине снова советуют изменить тактику наступления. Колонка Сергея Згурца
22:36
Клуб УПЛ после провала в Кубке Украины объявил об отставке главного тренера
21:33
"Днепр-1" в меньшинстве сыграл вничью со "Спартаком Трнавой" в Лиге конференций
21:18
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/16 финала
21:08
OPINION
Николай Княжицкий
Уступки ради мира, которые могут повлиять на права крымских татар, недопустимы
20:57
Авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
20:34
Украина победила Словению и вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу
20:03
OPINION
Сегодня время нашей благодарности народу
20:00
Украинская независимость: со времен Мазепы и Орлика до попыток России ее [независимость] отобрать
20:00
Зеленский: дипломатам поручено подготовить союз безопасности Черного и Балтийского морей
20:00
Обзор
Победные новости 546-го дня войны: удар по системе ПВО окупантов и захват вертолета рашистов вместе с экипажем
19:51
Новости компаний
Отечественные компании активно внедряют программы реабилитации украинских защитников
19:47
Эксклюзив
Mariupol Reborn: в Днепре открыли Платформу по возрождению Мариуполя после деоккупации
19:44
Бойцы 47-й ОМБр установили украинский флаг в селе Роботино на Мелитопольском направлении
19:25
Интервью
Если вы выжили в аду, то это шанс сделать что-то лучшее, – ветеран и победитель "Игорь Героев" на протезе Роман Кашпур. Спецпроект "Украина: цена свободы"
19:12
Эксклюзив
День флага в Киеве в объективе Еспресо: фоторепортаж Виктории Руденко
19:11
Энергоатом опроверг информацию о закупке перчаток для оккупированной ЗАЭС
18:57
Военные просят дать возможность мобилизовывать больше людей, - Зеленский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV