Россия пытается вербовать на войну в Украине наемников в странах Центральной Азии, - Данилов
Российская Федерация пытается пополнить оккупационные силы завербованными в странах Центральной Азии наемниками, а также не прекращает скрытую мобилизацию
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"Сегодня (россияне, – ред.) пытаются к этим вещам приобщать представителей других стран, стран Центральной Азии, но желающих воевать на стороне России не так много", – заметил он.
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Кроме того, Данилов отметил, что у РФ не прекращается проведение скрытой мобилизации.
Комментируя ситуацию на фронте, он напомнил, что война – это тяжелая и сложная работа, но полностью контролируемая.
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"Что касается фронта. Благодаря нашим защитникам и защитницам, ситуация, которая говорят военные, тяжелая, но полностью контролируемая. На некоторых участках фронта есть продвижение для освобождения наших территорий, на определенных участках фронта каждый день идут ожесточенные бои, наши военные крепко стоят на нашей территории, не дают агрессору продвигаться вперед. Это сложная, тяжелая работа, но это война", - добавил секретарь СНБО.
- 4 августа российский диктатор Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста в РФ до 30 лет.
- Кроме того, по данным Центра нацсопротивления, на временно оккупированных территориях Луганской области россияне проводят подготовку к проведению осенней волны призыва мирных жителей на "военную службу". В свою очередь в оккупированной Горловке Донецкой области растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибло более 20 тысяч мобилизованных жителей города.
- По данным украинского ГУР, в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно в войну в Украине они привлекают около 20 тысяч человек.
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