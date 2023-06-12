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Обзор

Россия пытается уничтожить Херсон, контрнаступление Украины имеет первые успехи. Акценты мировых СМИ 12 июня

Андриана Стахив
12 июня, 2023 понедельник
12:00
Мир про Украину

Фокусной темой мировых медиа продолжает оставаться контрнаступление, в частности первое продвижение ВСУ, освобождение нескольких населенных пунктов в Донецкой области, а также попытки России всеми своими действиями уничтожить Херсон, прежде всего из-за подрыва Каховской ГЭС

На таких темах акцентируют международные издания 12 июня:

Украинское контрнаступление имеет первое продвижение

Большинство иностранных изданий подхватили новость о первых успехах украинского контрнаступления. Речь идет об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой области. Украинская 68 бригада опубликовала видео, на котором ее солдаты поднимают сине-желтое знамя над селом Благодатное. Замминистра обороны заявил, что украинские войска также заняли соседнее село Макаровка, а Украинская добровольческая армия заявила, что вернула себе соседний населенный пункт Нескучное. В частности, на этих успехах акцентирует The New York Times, но вместе с тем издание отмечает – ожидается, что военная операция будет широкомасштабной, но пока она состоит в основном из пробных атак и маневров. В издании считают, что еще рано говорить о конкретных результатах: "Каким бы ограниченным он ни был на этот момент, наступление было ожесточенным, с боями, сосредоточенными вдоль фронта на юге и востоке. Украинцы, оснащенные недавно приобретенными танками и бронемашинами, пытаются как восстановить свои позиции, да и убедить западных союзников в том, что их борьба все еще стоит того, чтобы ее поддержать".

Вместе с тем NYT также делится мнениями экспертов относительно того, что россияне за столько времени успели построить слои мощной обороны (с окопами, бункерами, минными полями, бетонными танковыми препятствиями и пушечными позициями), а равнинная местность делает наступающие войска уязвимыми для московской артиллерии и авиации Ссылаясь здесь на пророссийских военных блоггеров, добавляет также скрин с видео, на котором вроде бы 3 танка Leopard 2 немецкого производства и 8 боевых машин Bradley американского производства брошены украинскими военными.

Тем временем в The Washington Post считают , что это контрнаступление может продиктовать дальнейшую судьбу войны. Бои уже начались и носят свой характер. Украина вместе с союзниками надеются, что преобладающая огневая мощь и подготовка новых бронетанковых бригад при поддержке Запада позволят прорвать укрепленные линии российских войск. Эксперты, однако, считают, что процесс будет больше похож на изнурительные бои, предшествовавшие освобождению Херсона, чем на молниеносную кампанию, разгромившую российские войска в Харькове.

The Guardian отмечает , что Благодатное, Макаровка и Нескучное – это первые населенные пункты, освобождение которых подтверждено с начала контрнаступления. Он длится около недели, добавляют в издании, опираясь на сообщения украинских военных и официальных лиц. "К слову, мы еще не опрокинули основные силы, – цитируют в медиа украинского офицера с южного фронта. – Так что есть основания верить в лучшее". По мнению экспертов, продвижение южнее Великой Новоселки является наиболее значительным достижением контрнаступления сегодня, но украинским войскам еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем они достигнут главной укрепленной оборонной линии России.

Свежим материалом Politico говорит об увольнении уже четвертого населенного пункта во время контрнаступления – Сторожевого. Морские пехотинцы украинской армии в понедельник подняли сине-желтое знамя над Сторожевым в Донецкой области, говорит издание, ссылаясь на найденные видео от украинских военных.

Будинок з Херсонщини прибило до узбережжя Одеси. 10 червня 2023 року

Россия пытается уничтожить Херсон

Сначала россияне пытались удержать Херсон после захвата, заявляя и даже расширяя плакаты "Россия здесь навсегда". Однако после того, как ВСУ освободили город, похоже, что Россия решила его уничтожить полностью, считают в The Washington Post: "Российские бомбардировки привели к гибели и ранениям сотен людей. Теперь, после месяцев обстрелов, город опустошен наводнением, тысячи людей эвакуированы" , река Днепр загрязнена по меньшей мере 150 тоннами нефти, а Каховское водохранилище, критически важный источник воды, потеряно для целого региона, что в значительной степени зависит от сельского хозяйства. В медиа также мыслятся местные, которые знают точно: именно россияне разрушили дамбу, ведь так Путин наказывает их город и страну за отказ склониться перед российским господством. "Россия использует тактику выжженной земли, – цитируют они жителя Херсона и бывшего ведущего Сергея Киндра, чей 13-летний сын погиб от кассетной бомбы в ноябре, Киндра убежден, что это послание Москвы: – Если не мы, то этой земли не будет ни в кого".

О катастрофических последствиях подрыва дамбы для Херсона и области в целом пишет The Guardian. Через четыре с половиной дня после прорыва дамбы в Новой Каховке постепенно становятся очевидными долгосрочные масштабы катастрофы, вызванной наводнением. В городе не только нет воды и света, но и канализация не работает. Жители Херсонщины не только страдают уже имеющимися потерями и последствиями, но и боятся возможной пандемии. "Кладбище затоплено, канализация затоплена", – говорит местный житель Василий Черный и утверждает, что видел гробы, плывущие вниз по течению. – Когда вода взойдет, будет много дохлой рыбы, другого гниения. В Херсоне испорчены колодцы. Уличные туалеты затоплены". Мужчина пережил оккупацию, однако катастрофа заставила его покинуть дом.

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